Fundo Social promove Campanha do Agasalho em parceria com a EPTV

Para aumentar a arrecadação de roupas e cobertores à população em vulnerabilidade social, a Campanha do Agasalho EPTV 2022 foi iniciada em Mogi Guaçu com a distribuição das caixas aos pontos de coleta. A mobilização ocorre até o dia 15 de agosto com o Dia D marcado para 28 de maio. A edição desse ano tem como tema: Seu Agasalho Pode Ter Um Final Feliz! Doe!

Além das entregas tradicionais nos pontos, o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu definiu dois locais para a coleta via drive-thru durante a ação do próximo sábado: na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, em frente à agência da Sicredi, e na lateral da Igreja Matriz Imaculada Conceição. Nesses locais a população poderá fazer sua doação no período das 9h às 15h.

Já os pontos de distribuição estão espalhados entre supermercados, lojas, empresas, Secretarias Municipais, além do Paço Municipal e da Câmara Municipal. Nos locais (abaixo) estão as caixas da campanha e todas devidamente identificadas. “A gente conseguiu o apoio de comerciantes, empresários e lojistas para serem pontos de arrecadação da campanha do agasalho. Nossa população é bastante solidária e estamos otimistas com a campanha”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana de Elisabete Filomeno.

O que doar?

Roupas masculinas e femininas

Roupas infantis

Cobertores e roupas de cama

Meias e gorros

Sapatos

Toalhas

Serviço

Campanha do Agasalho 2022

Quando: Até 15 de agosto

Dia D: 28 de maio

CAMPANHA DO AGASALHO

PONTOS DE DOAÇÃO/ARRECADAÇÃO

1- SÔNIA CALÇADOS

Rua Dr. Silvio de Camargo, 110, Jardim Carmem Lídia

2- ACIMG – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAAL DE MOGI GUAÇU

Rua XV de Novembro, 60, Centro

3- SABOR BRASIL – RESTAURANTE E ROTISSERIA

Rua São José, 226, Vila Júlia

4- BASSI & BUENO ADVOGADOS

Rua Vereador João da Rocha Franco, 110, Centro

5- MONTREAL MAGAZINE

Avenida Mogi Mirim, 113, Areião

Rua Siqueira Campos, 157, Centro

Rua Doutor Silvio de Camargo, 140, Jardim Carmem Lídia

6- MONTREAL BABY

Praça Padre Armani, 66, Centro

7- SALÃO DE BELEZA (Laís Cidinha Lourenço)

Rua Conselheiro Antônio Francisco de Lima, 607, Jardim Novo I

8- CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Rua José Colombo, 235, Morro do Ouro

9- PREFEITURA MUNICIPAL (SAGUÃO)

Rua José Colombo, 200, Morro do Ouro

10- ASSOCIAÇÃO A.E.U.M.A

Rua Sebastião Ortiz de Campos, 14, Jardim Munhoz

11- SICREDI

Praça Antônio Giovani Lanzi, 109, na Capela

12- APOLLO TRANSPORTE

Avenida Mogi Mirim, 1.447, no Jardim Itacolomy

13- SALÃO DE BELEZA LAIS LOURENÇO E CIDINHA LOURENÇO

14- LOJA NOSTRO FUMO

Rua 9 de Abril, 166, Centro

15- SALÃO SOLTA O CABELO – VISAGISMO E TERAPIA CAPILAR

Rua Manoel de Paula, 147, Jardim Cruzeiro

16- LOJA RECANTO DOS ANJOS

Rua Chico de Paula, 675, Centro

17- SAMAE

Rua Paula Bueno, 240, Centro

18- EMPRESA: RCO & SITI

Avenida Suécia, 564, Jardim Santa Terezinha

19- SECRETARIAS MUNICIPAIS