Fundo Social está com inscrições abertas para curso de pedreiro

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com inscrições abertas para curso gratuito de pedreiro. São 32 vagas para a oficina de capacitação que terá como conteúdo pequenos reparos de hidráulica em construção civil. As aulas já iniciam na próxima segunda-feira, 16 de maio.

Como são poucas vagas, os interessados devem realizar as inscrições o quanto antes no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte, localizado na Praça Augusto Rodrigues de Melo, s/n, Jardim Ypê I. Os documentos necessários são RG e CPF e o comprovante de escolaridade (se tiver). Mais informações pelo telefone (19) 3841.8460.

O curso será promovido na sede do CRAS Norte e dividido em duas turmas com 16 alunos cada, sendo uma no período da tarde das 13h às 17h e a segunda à noite das 18h às 22h.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, Ana de Elisabete Filomeno, destacou que as oficinas profissionalizantes têm como finalidade ensinar e apontar para os participantes a importância do empreendedorismo. “É uma oportunidade para as pessoas criarem algo de novo e gerarem renda própria”, disse.