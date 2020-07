Fundação Iochpe contrata educador em Mogi Guaçu

A Fundação Iochpe, organização civil sem fins lucrativos que se dedica a apoiar profissionais e empresas em suas ações de investimento social, contrata educador para o Programa Formare Aprendiz. A vaga é para atuação na International Paper, empresa de papel e celulose de Mogi Guaçu. O profissional selecionado ministrará aulas teóricas de Processos Produtivos, Manutenção Industrial, Desenho Técnico, Instrumentos de Medida, Logística de Produção, Controle de Qualidade, entre outras atividades. Também deverá preencher e conferir os diários de classe; alimentar os sistemas de gestão da entidade qualificadora; acompanhar o desenvolvimento e desempenho dos alunos.

Entre os requisitos necessários, ensino técnico ou superior completo, com certificado ou diploma, preferencialmente em cursos como: técnico em Química, técnico em Papel e Celulose, superior em Química, Engenharia, Tecnologia Mecânica. É necessário que seja usuário do pacote Office.

É importante que o profissional tenha sólida experiência em áreas relacionadas à indústria ou processo produtivo. É desejável vivência em sala de aula como instrutor de treinamento, facilidade em relacionamento interpessoal, comunicação clara e efetiva (oral e escrita) e habilidade em motivar e engajar pessoas.

A Fundação Iochpe é responsável pelo contrato de trabalho, bem como pela condução do processo seletivo (triagem dos currículos e entrevistas). Os interessados devem encaminhar currículo com pretensão salarial para o e-mail:[email protected] até 2 de agosto de 2020.

A International Paper, como parceira da Fundação Iochpe gostaria de ressaltar que respeita a diversidade e todas as formas de ser. Estamos abertos para atuarmos em parceria com profissionais qualificados, com características diversas. Para a International Paper, diversidade é incentivar o respeito e a interação criativa de diferentes culturas, gerações, gêneros, etnias, formações e características.

Sobre o Formare: o Programa Formare é referência no Brasil como iniciativa social que proporciona formação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Mantido pela Fundação Iochpe em parceria com empresas de médio e grande portes, oferece cursos de formação inicial para o mercado de trabalho a jovens de famílias de baixa renda, residentes no entorno das empresas. Em mais de 30 anos, por meio do trabalho de educadores voluntários, o programa já formou 22 mil jovens, dos quais 80% inseridos no mercado de trabalho. Os cursos são certificados pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação).