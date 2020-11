Funcionários públicos recebem 1ª parcela do 13º salário

Com exceção dos que optaram pela antecipação junto com as férias durante o ano, os mais de 3.000 servidores municipais de Mogi Guaçu receberam nesta sexta-feira, dia 27, a primeira parcela do 13º salário. A segunda será creditada em suas contas até o dia 20 de dezembro.

O impacto das duas parcelas somadas é o mesmo da folha mensal de pagamento, que é de aproximadamente R$ 11 milhões só da Prefeitura, em valor líquido. Com encargos, é de aproximadamente R$ 15 milhões. O total bruto, acrescidas as autarquias e fundações, gira em torno de R$ 19 milhões.

De acordo com a programação da Secretaria da Fazenda, os salários de novembro serão pagos até o dia 4 de dezembro. E os de dezembro, a serem creditados até o quinto dia útil de janeiro, já na próxima gestão, também já estão garantidos.

Na atual Administração, desde janeiro de 2013 os salários do funcionalismo público municipal de Mogi Guaçu são pagos rigorosamente em dia – sendo que em alguns meses houve até antecipação na liberação dos depósitos.