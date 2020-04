Funcionários da Mahle são demitidos e se desesperam nas redes sociais

Pelas redes sociais, dezenas de funcionários da Mahle fizeram vídeos informando que após férias coletivas, retornaram ao trabalho na manhã desta segunda (13), e muitos deles, pelos menos 400 foram demitidos.

A empresa não emitiu nenhuma nota oficial sobre o assunto. No entanto, devido ao Governo de São Paulo ter decretado o Estado de Calamidade por causa do vírus chinês (covid 19), fechando o comércio em geral, o mercado de carros e auto peças está sofrendo muito, o que indica que se continuar na manutenção desta estratégia catastrófica dos nossos governos estaduais e municipais, que seguem de forma equivocada e sem critérios as determinações mal interpretadas da OMS (Organização Mundial de Saúde), mais demissões vem por aí.

Mogi Guaçu tem 10 casos confirmados do vírus chinês, sendo duas mortes suspeitas e um óbito confirmado, o qual tinha 83 anos e morreu com o vírus, sem confirmação de que teria morrido por causa do vírus, já que não esta sendo feito necrópsia. Os demais infectados estão em casa, isolados e passam bem.

Ou seja, vamos combater uma crise de saúde criando uma crise econômica que será muito mais letal.

Veja um dos vídeos divulgados por um funcionário demitido, dezenas de vídeos foram viralizados nas redes sociais: