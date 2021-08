Funcionário furta empresa do patrão e acaba preso por PMs de ROCAM

A Equipe de ROCAM com os PMs Cabo Moreira e Soldado De Cássia em patrulhamento por Mogi Guaçu no início da noite desta terça (17) com vistas a coibir os furtos e roubos, quando pela avenida Suécia abordaram dois homens em uma motocicleta, o condutor com a documentação em dia e nada de ilícito foi liberado.

Já com o passageiro foi localizado no interior de sua mochila aproximadamente 6 metros de fios elétricos de cobre, indagado a respeito dos fios, relatou inicialmente ter ganhado de seu patrão, porém com o nervosismo do indiciado, a equipe optou por entrar em contato com o referido patrão para esclarecer a origem dos fios, onde o mesmo disse não ter conhecimento comparecendo no local da abordagem para reconhecimento da fiação.

Os PMs ao entrevistar novamente o garupa acerca dos fios, acabou por confessar ter subtraído da empresa em que trabalha e iria vender pois está passando necessidades.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao infrator, posteriormente foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o mesmo foi autuado pelo crime de Furto Qualificado, permanecendo ele preso a disposição da Justiça.