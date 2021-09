Funcionário de refrigeração fica ferido após incêndio em equipamento de solda

A ação rápida do dono de uma oficina de assistência técnica e de PMs, salvaram a vida de um funcionário de 29 anos que ficou preso no banheiro do estabelecimento, durante um incêndio ocorrido no final da manhã desta segunda-feira (20) na avenida dos Trabalhadores.

O fogo começou por volta das 11h30 e chegou a se espalhar pelo estabelecimento. Segundo o funcionário que estava na oficina no momento do incêndio, ele estava trabalhando com uma solda de acetileno e oxigênio quando, de repente, a mangueira do equipamento começou a pegar fogo.

As chamas atingiram três geladeiras que acabaram se alastrando por todo o imóvel. Desesperado, o funcionário ainda tentou apagar o fogo, mas com queimaduras não mão, refugiou-se em um banheiro. O dono da oficina, que chegava naquele instante, arrombou a janela do banheiro na tentativa de resgatar o funcionário.

PMs de Jaguariúna e Pedreira que estavam em uma reunião em Mogi Guaçu e passavam pelo local prestaram apoio no socorro, eles conseguiram retirar o funcionário pela porta principal mesmo e em seguida, a vítima foi conduzida à Santa Casa com graves queimaduras nas mãos e nos braços.

Homens do Corpo de Bombeiros também foi acionado e rapidamente conseguiu controlar a situação, antes que as chamas atingissem lojas vizinhas à assistência técnica. Um trecho da avenida ficou interditado por meia hora até que os bombeiros concluíssem os trabalhos.

Os prejuízos foram grandes na loja e alguns aparelhos chegaram a ficar totalmente destruídos. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica de Mogi Guaçu estiveram na oficina para apurar os fatos.