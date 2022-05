Franco Montoro: estudantes de medicina realizam ação educativa junto à comunidade

Alunos do 2º ano do curso de medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMFM) estão realizando ações educativas junto à comunidade. O trabalho, que começou no primeiro semestre de 2022, faz parte da grade curricular das aulas da disciplina de Interação Ensino Saúde e Comunidade (IESC). Essas aulas são ministradas às terças-feiras sempre numa Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade.

A coordenadora geral da Franco Montoro, Ana Caroline Costa Nogueira, contou que a atividade desenvolvida é Puericultura 3, área da saúde que se dedica ao estudo da ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) dos cuidados com o ser humano, mais especificamente com o acompanhamento do desenvolvimento infantil.

“A atividade é um complemento curricular fundamental à formação acadêmica, pois contribui para a capacitação dos alunos no que se refere ao conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) abrindo-lhes possibilidades de experiências relevantes na área”, comentou.

Até o momento, 12 unidades de saúde de Mogi Guaçu recebem as ações realizadas semanalmente. Cerca de 48 acadêmicos do 2º ano de medicina da instituição são divididos em grupos de sete alunos e cada grupo conta com a orientação de um professor do curso, sendo que, cada grupo realiza as aulas numa unidade de saúde diferente.

“Por não serem formados, eles não podem realizar práticas médicas. Durante as visitas, os estudantes esclarecem dúvidas e recebem reforço de orientações, que possibilita maior compreensão sobre os cuidados em saúde”, explicou.

Nesta semana, o grupo, sob orientação da professora Fernanda Menegatti Frisanco, teve aula na UBS Ypê II, na Zona Norte e, na sequência, realizaram ação educativa no Centro de Educação Infantil (CEI) Adolphina de Souza Martini. “Os alunos falaram sobre alimentação e comidinhas saudáveis por meio da elaboração de um teatro com fantoches e, após, na prática com participação das crianças fizeram uma salada de frutas”, disse.