Força Tática prende jovem de 19 anos com arma de fogo ilegal

Os PMs de Forças Tática Sargento Fontes, Cabo Montefusco, Sá e Ramalho em patrulhamento no final da noite desta segunda (11) pelo Parque Guainco, área sul de Mogi Guaçu, deparou com o veículo GM/Vectra de cor preto parado próximo a uma residência, onde seus ocupantes, sendo na direção uma mulher e como passageiros dois homens, ao notarem a presença policial se portaram de modo a chamar a atenção dos PMs.

De pronto foram abordados e em busca pessoal no passageiro dianteiro foi encontrado no bolso da sua blusa uma munição intacta de arma de fogo cal.38, em entrevista o abordado R.F.A. de 25 anos disse que no carro havia uma arma de fogo do tipo garrucha próximo ao banco e que inclusive estaria municiada em prontas condições de uso, porém não assumiu a propriedade da arma, a qual foi encontrada.

Foi realizado busca pessoal nos outros dois ocupantes e nada mais de ilícito fora encontrado. Diante dos fatos todos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Por lá, O.A.F.A. de 19 anos assumiu a propriedade da arma de fogo. Ele foi autuado pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e ficou preso, os demais ocupantes do veículo foram liberados.