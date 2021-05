Foragido da Justiça acusado de estupro é preso por PMS de ROCAM

Os PMs da Equipe de ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) Cabo Moreira e Soldado De Cássia em patrulhamento neste sábado (08), receberam informações de que um indivíduo encontrava-se foragido da Justiça por estupro e estaria em uma residência na Rua Alcindo Augusto, no Jardim Ypê I.

Diante da denúncia os PMs se dirigiram para o local informado e viram o sujeito no portão da referida casa, o mesmo ao avistar a equipe tentou disfarçar e adentrou ao imóvel, porém foi abordado.

Nada de ilícito foi localizado com E.B.M., já em pesquisa COPOM constou como sendo procurado da Justiça pelo crime do ART. 217 do código penal (Estupro de Vulnerável).

Foi dada voz de prisão e com apoio de outras viaturas o procurado foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde acabou permanecendo preso á disposição da Justiça.