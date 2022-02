Foi enterrada em Mogi Guaçu mulher assassina pelo filho no sul de Minas

Foi velada e enterrada no Cemitério Santo Antônio do Jardim Novo, aqui em Mogi Guaçu nesta quarta (09) uma mulher de 54 anos, a qual foi morta em Monte Sião/MG pelo próprio filho.

A matéria abaixo é do site Terra do Mandu, veja como ocorreu o trágico fato:

“Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar como único suspeito de matar a própria mãe, de 54 anos. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (08/02), em Monte Sião, no Sul de Minas. De acordo com a PM, o rapaz tem diagnóstico de esquizofrenia e teria tido uma crise no momento do crime.

Ainda segundo a Polícia Militar, um filho da mulher, que é cabo da PM paulista, entrou em contato com os colegas de Monte Sião pedindo para irem até a casa da mãe dele, porque ela estava em perigo.

O militar, que trabalha em Água de Lindóia (SP), informou que o irmão estaria em crise, tendo um surto psicótico. A equipe de policiais deslocou até a residência onde moravam apenas o suspeito e a mãe.

No local, os militares encontraram a vítima, caída no piso de um dos quartos, já sem os sinais vitais. A mulher apresentava afundamento no crânio e cortes na região do pescoço e rosto. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito. A perícia da Polícia Civil também esteve no imóvel analisando a cena do crime.

O corpo de Eleni da Silva Ribeiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre. Após liberação, o corpo seguirá para Mogi Guaçu (SP) onde deverá ocorrer o sepultamento.

O filho da vítima suspeito do crime estava em um outro cômodo da casa e foi detido pelos policiais. De acordo com a PM, o rapaz tem o diagnóstico de esquizofrenia há cerca de 10 anos. Ele faz tratamento psiquiátrico por meio de medicação controlada.

O filho suspeito do crime foi levado para a delegacia da Polícia Civil. Ele teve a prisão confirmada e foi em encaminhado para um presídio.”

Filho é suspeito de matar própria mãe em Monte Sião após surto psicótico (terradomandu.com.br)