Fiorino fica destruída após colidir em traseira de caminhão; motorista sai ileso

Um motorista de um furgão escapou, por milagre, após sofrer um grave acidente na tarde desta quinta-feira (4), na SP-157, mais conhecida como anel viário “Prefeito Jamil Bacar”. Uma picape Fiat Fiorino branca, placas de Jundiaí, transportando doces e produtos para sorveteria, acabou colidindo, violentamente na traseira de uma carreta que estava estacionada no acostamento do Km 4.

O veículo, que era movido a gás, ficou completamente destruído. O utilitário seguia sentido Mogi Mirim/Itapira quando pouco antes das 15h00, ainda não se sabe o motivo, veio a colidir com a carreta bitrem, rebocada por um caminhão Volvo FH de uma transportadora de Itapeva.

Apesar de ser um trecho de reta, com de pista dupla e de não estar chovendo, o acidente aconteceu. “Eu estacionei no acostamento porque um pneu furou. Então, fui atrás de um borracheiro”, explicou o motorista da carreta, João Carlos Rocha, 48. Ele contou que soube do acidente pelo celular.

“Alguém me avisou e rezei para que não fosse o meu caminhão. Quando cheguei e vi o estado do outro carro, achei que o motorista tivesse morrido”, disse. A todo o momento João Carlos perguntava sobre motorista da Fiorino, identificado apenas como Gabriel.

ILESO

Para espanto de todos, bombeiros, motorista do caminhão, resgatistas da Intervias e policiais rodoviários, ele saiu andando do carro e, aparentemente, ileso. Mesmo assim, Gabriel foi levado à Santa Casa de Mogi Mirim. O acidente obrigou a Intervias a interditar as duas pistas naquele trecho, desviando o tráfego para o acostamento, até que a limpeza do asfalto pudesse ser feita e a Fiorino fosse rebocada.

Outro problema adicional para os policiais rodoviários é que o acidente atraiu muitos moradores do Jardim Planalto, na Zona Sul, que fica próximo ao anel viário.

A maioria queria pegar restos de doces que ainda estavam espalhados pela pista. Isso fez a PMR (Polícia Militar Rodoviária) agir com rigor para evitar que as pessoas não ficassem circulando pelo local. O resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim também prestou auxílio na ocorrência.

Texto: Portal Cidade de Mogi Mirim