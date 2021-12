FINAL DE SEMANA recheado de Rock, FlashBack, Sertanejo e Pagode, confira a agenda cultural

Confira a agenda musical da Choperia Tradição, Cerveja & Cia e a programação do Natal Encantado.

CHOPERIA TRADIÇÃO

Sábado, dia 04: Banda Balaio Doido a partir das 21h00

Domingo, dia 05, Raif Acústico a partir das 19h00

CERVEJA & CIA

Programação Natal Encantado

Teatro Municipal TUPEC

5 de dezembro

19h – Banda J3D (Pop rock)

20h – Banda Pegada Universitária (Sertanejo)

Parque dos Ingás

2 de dezembro

20h – Mazinho Quevedo

3 de dezembro

19h30 – Corporação Musical Marcos Vedovello

20h – Orquestra da Polícia Militar do Estado de São Paulo

4 de dezembro

17h – Grupo Primavera Nacional (Rap)

19h – KWAJA (Dança K-Pop)

19h30 – Dança Contemporânea, com Estação do Corpo

20h – Dança Contemporânea, com Academia WM’s