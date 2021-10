Final de semana prolongado está recheado de atrações culturais: confira

Confira alguns dos eventos culturais que acontece em Mogi Guaçu:

Botiquim da Estação:

A MAB é um gênero, uma banda, um estilo novo e aberto pra quem sente que hoje não se encaixa em nada do que é convencional. A MAB é uma nova vertente, como estilo e como banda!

De Beatles a Zé Ramalho, de The Doors a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cazuza, Vinícius de Moraes, Mutantes, Secos e Molhados, entre outros, são nossas referência ou estão em nosso repertório, porém, o nosso maior foco é poder apresentar e divulgar o nosso trabalho autoral que se mescla as músicas destes grandes nomes citados.

A banda é composta por Carlos Zoffo e Juliana Andrade.

MAB – Sol – YouTube

—————— Choperia Tradição

29, sexta: Banda Sound América as 21h00

30, sábado: Banda The Daniel´s as 21h00

31, domingo: Maresia Ragga Surf as 19h00

01,segunda: Eu + 1 Retro Rock as 21h00

02, terça: Banda Rock Village as 21h00

——————Cerveja & CIA (Avenida Bandeirantes)

29, sexta: Sextaneja com Lucas Morais e Willian & Alttieri as 20h00

30, sábado: Black Fantasy Halloween Part II com o Dj Rodrigo Dantas e Larissa Torres, a partir das 19h00