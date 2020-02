Final de semana com dois acidentes graves na Avenida dos Trabalhadores

Dois graves acidentes foram registrados no final da noite do sábado (08) e na madrugada deste domingo (09) na Avenida Trabalhadores.

O primeiro deles aconteceu por volta das 23h30, o condutor do carro perdeu o controle do veículo quando seguia sentido Centro e por motivos a serem apurados perdeu o controle do veículo nas proximidades do Supermercado Rofato chocando contra uma árvore no canteiro central. Com o forte impacto, o condutor teve ferimentos na cabeça e foi socorrido pelo SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros, encaminhado para a Santa Casa.







Acidente ocorrido na Avenida Trabalhadores, próximo ao Supermercado Rofato.

Pouco tempo depois, por volta das 01h00 da madrugada de domingo (09), outro acidente grave, desta vez o condutor de um Fiat Marea que seguia sentido bairro pela mesma avenida, também por motivos desconhecidos perdeu o controle do veículo nas proximidades do Hipermercado Big e chocou se violentamente contra uma árvore no canteiro central.

Com a força do impacto, o motor do carro foi arrancado e arremessado do outro lado da avenida, o condutor ficou preso nas ferragens e com fraturas expostas foi socorrido por homens do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa em estado grave.

Sem condições de tráfego, o veículo foi encaminhado ao guincho do Henrique, os GCMs Sueli e Pelegrino elaboraram o boletim de ocorrência.