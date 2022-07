Final da Copa Mandi estreia novo piso da quadra do Furno

A final da Copa Mandi na noite de quinta-feira, dia 28 de julho, marcou a estreia do novo piso da quadra poliesportiva do ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Agora, o espaço conta com piso esportivo de alto rendimento para a prática de atividades físicas. A melhoria foi possível devido a uma parceria entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), a 16ª Copa Mandi de Futsal foi iniciada em junho, sendo dividida nas categorias sub-15, sub-17 e adulta. Com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia, e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael Godoy Locatelli, duas finais foram realizadas.

Pela categoria sub-15, a equipe SEL/Amigos do Futsal venceu a equipe do Santa Cruz por 5 a 0 e ficou com o título. Já pela categoria sub-17, o time SEL/Santa Cruz levou a melhor ao venceu por goleada o Ypê Sport Club por 7 a 2. “Foi bonito de ver os jogos finais e nossos atletas utilizando a quadra com um piso de alto padrão para a prática de esporte. As melhorias que estamos fazendo nos centros esportivos são para o benefício da população”, reforçou o secretário de Esporte.

Além do novo piso da quadra, o Furno recebeu outras melhorias, como pintura, troca de lâmpadas, novos bancos de reservas, traves de futsal e mastros de vôlei. “Um investimento muito importante, feito com apoio do Governo do Estado, que irá oferecer melhores condições de jogo aos atletas e alunos das escolinhas. Incentivo às atividades físicas, respeito aos esportistas de Mogi Guaçu. Mais melhorias estão por vir: agora, no ginásio do Camacho”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.