FIM DE RELACIONAMENTO TRÁGICO: Mulher morre ao ser atingida por 5 tiros pela ex

O fim do relacionamento amoroso entre duas mulheres, há cerca de 15 dias, terminou em tragédia na noite desta terça-feira (19), no Jardim Santa Felicidade, na região dos Ypês, zona Norte de Mogi Guaçu.

O crime ocorreu na rua Servidão 3. A pessoa apontada como autora do crime é Daiane Lima, que manteve relação conturbada com a vítima, Juliana Cristina Cairos. Por volta das 21h30, Daiane chegou em uma moto na frente da casa de Juliana, que saiu para conversar.

Foto: Claudio Felício, Portal Cidade MG



Logo em seguida, a família de Juliana ouviu disparos do lado de fora da casa. Juliana foi já caída e desacordada. Ela foi atingida por pelo menos cinco disparos, por calibre de arma que ainda é investigado pela perícia.

A autora do crime é Daiane, que fugiu a pé, deixando moto, bolsa e o coldre da arma para trás. Daiane escapou com a arma usada no crime.

A Guarda Civil Municipal chegou ao local rapidamente e fez buscas na região, na tentativa de localizar a acusada. A informação é que elas haviam terminado o relacionamento há cerca de 15 dias.

A relação entre elas sempre foi muito turbulenta. Há cerca de quatro meses, Daiane teria ateado fogo no carro de Juliana. A polícia segue procurando por Daiane. A perícia esteve no local e logo após o corpo de Juliana foi removido para o IML (Instituto Médico Legal).