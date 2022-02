Filho drogado é preso pela PM após agressão contra a própria mãe

Os PMs Cabo Robson e Soldado Correa na tarde deste domingo (6), foram atender um caso de violência doméstica na Vila São Carlos.

Os PMs foram até a Rua Itapira e, quando chegaram, encontraram uma mulher informando que havia sido agredida pelo filho. Ela confirmou que as agressões físicas e psicológicas por parte do jovem são constantes. E neste domingo, no início da tarde, mais uma vez a mulher havia sido vítima de violência doméstica.

A mãe desta vez se defendeu do agressor e o filho acabou se trancando no quarto dele. Os PMs convenceram o rapaz a deixar o quarto, ele acabou confessando que é dependente de drogas e que também havia agredido sua mãe.

Com a confissão do agressor, foi dada voz de prisão ao filho que foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde recebeu voz de prisão, permanecendo preso à disposição da Justiça.