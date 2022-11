Filho agressor descumpre medida protetiva contra mãe e acaba preso pela PM

O descumprimento de uma medida protetiva levou a Polícia Militar a prender um homem de 34 anos, após ele ter invadido a casa da própria mãe, na noite de quinta-feira (03), no Jardim Esplanada.

Os PMs Genu e Carmo disseram que por volta das 19h30, eles receberam um chamado, via rádio, informando sobre um caso de violência doméstica no Jardim Esplanada. Imediatamente eles se deslocaram para o local dos fatos.

Chegando lá, os PMs encontraram a mãe do suspeito, de 55 anos. Ela contou que o filho F. H. F. havia pulado o muro de sua casa e invadida a residência, mesmo com vários pedidos dela para que o rapaz deixasse o local.

Sem a obedecer, ela não viu outra alternativa a não ser chamar a PM para que cumprissem a ordem restritiva. Os PMs, com autorização da mãe, entraram no imóvel e localizaram o rapaz. Ele estava calmo e não foi necessário o uso de força para retirá-lo do local.

O infrator da lei passou por exame de corpo de delito e, em seguida, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a mãe já se encontrava prestando depoimento. A autoridade de plantão optou por deixar o meliante detido.