Filha acerta facada na própria mãe na tentativa de conseguir dinheiro para drogas

Uma mulher foi presa pela Guarda Civil Municipal, acusada de tentar matar a própria mãe na tarde do último domingo, dia 14.

Os GCMs Salvador e Casimiro foram solicitados para apurar uma denúncia de agressão pelo Residência Pantanal I. Assim que chegaram pelo local junto com a viatura do SAMU, se depararam com uma mulher de 62 anos ferida na barriga por uma faca.

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para o PPA (Posto de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II onde recebeu cuidados médicos e ficou internada.

A autora da facada é a própria filha, vizinhos narraram que a agressora é usuária de drogas e que ameaças e agressões são constantes, sempre no intuito de conseguir dinheiro para a compra da droga.

A mulher foi presa pela GCM e encaminhada para a Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvida e vai responder em liberdade pelo crime de Lesão Corporal.