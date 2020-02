Fevereiro de 2020 é o mais chuvoso dos últimos cinco anos

A Defesa Civil divulgou nesta sexta-feira, 28, um boletim informativo a respeito das chuvas e do nível de vazão do Rio Mogi Guaçu. O acumulado de chuvas neste mês de fevereiro é 197% maior se comparado ao mesmo período do ano de 2016 e já é o mais chuvoso dos últimos cinco anos.

Em Martinho Prado a chuva continuou intensa após o desabamento de uma ponte na Estrada Vicinal “Governador Almino M. A. Afonso” e chegou aos 102 mm entre os dias 27 e 28.

Na área urbana da cidade, o acumulado de chuva chegou aos 78,60 mm nas últimas 72 horas e a Defesa Civil entrou em estado de observação. As vistorias nas áreas de risco, como a área ribeirinha da Vila Maria e Vila Bertioga, foram intensificadas.

A Operação Chuvas de Verão, criada pela Defesa Civil em parceria com a Prefeitura e GCM (Guarda Civil Municipal), será mantida até o dia 31 de março, podendo assim atender a população de maneira mais eficiente.

O armazenamento de água na PCH (Pequena Central Hidrelétrica) do Rio Mogi Guaçu também foi alterado com as fortes chuvas na região e no Sul de Minas Gerais, saltando de 52% para 56% da sua capacidade.

Por este motivo, foi realizada a operação padrão de aumento da vazão do rio, que chegou à 329 m³ durante a tarde do dia 27. Na manhã do dia 28, a vazão foi reduzida para 321 m³ e a tendência é que continue baixando conforme a quantidade de chuva diminua.

A vazão do rio também sofreu um aumento significativo e é a maior dos últimos cinco anos. No mês de fevereiro de 2016, a PCH registrou 2.955,90 m³/seg. Já no mesmo período em 2020, o índice de vazão chegou aos 4.123,60 m³/seg, um aumento de 39%.

Dados pluviométricos estatísticos desde 2016 Mês 02/2016 Mês 02/2017 Mês 02/2018 Mês 02/2019 Mês 02/2020 148 mm 68,30 mm 113,40 mm 151,70 mm 366,80 mm