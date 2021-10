Festival Paralímpico do CPB tem inscrições abertas

Teve início nesta quarta-feira, dia 6 de outubro, as inscrições para o Festival Paralímpico 2021, que será realizado no dia 4 de dezembro, nas dependências do Sesi, a partir das 7h30. A inscrição é destinada para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos com deficiência física, visual ou intelectual.

O festival tem por objetivo fomentar a vivência das modalidades de Atletismo Paralímpico no município e essa é a segunda vez que Mogi Guaçu sediará o evento. Todos os participantes poderão vivenciar três modalidades paralímpicas em formato de festival e rodízio, no qual todos os participantes passarão por todas as modalidades.

A Secretaria de Esporte e Lazer definiu as três modalidades: atletismo paraolímpico, vôlei sentado e basquetebol em cadeira de rodas. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/733UgY1SYEVHY6fc6. Os interessados também podem procurar a sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, nº 800, Vila Paraiso, por meio do telefone (19) 3811-8790 ou pelo e-mail sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021 é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com as Prefeituras. Proporcionar aos participantes a inclusão, a vivência e a experiência nos esportes paralímpicos e aproximar a criança com deficiência do esporte paralímpico são alguns dos objetivos do evento.