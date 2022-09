Festival Paralímpico acontece neste sábado, no Furno

Mogi Guaçu volta a sediar o Festival Paralímpico, evento promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). A edição desse ano será realizada neste sábado, dia 24 de setembro, no Ginásio Poliesportivo Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, no período das 8h30 às 11h30.

O evento, realizado em nível nacional em 80 cidades, tem o objetivo de fomentar a prática paradesportiva no município e, por isso, alunos da rede municipal terão a oportunidade de vivenciar as práticas das modalidades de atletismo, badminton e tênis de mesa paralímpico. “Mogi Guaçu tem avançado e investido no paradesporto e queremos cada vez mais ampliar as oportunidades para todos”, comentou Raphael de Godoy Locatelli, secretário municipal de Esporte.

Entre os participantes, estão os alunos das seguintes Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs): Prof. Antonio Carnevalle Filho, Antonio Giovani Lanzi, Anira Franco de Campos, Prof. Milton Franco de Faria, Profa. Iná Aparecida de Oliveira Marconi, Profa. Maria Júlia Bueno, Profa. Emilia Vedovello Pedroso, Profa. Marina Ap. Rogério Paschoalotti, Profa. Guilhermina Lopes Rodrigues e João Bueno Júnior.

Também confirmaram presença os alunos da Escola Estadual Benedita Nair Xavier Vedovello e as instituições Fonte Viva e Integra Mogi Mirim, além das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) de Mogi Guaçu, de Mogi Mirim, de Itapira e de Conchal.

Ainda no sábado, no período da tarde, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer irá promover uma capacitação em parabadminton para os profissionais de educação física de Mogi Guaçu e região, no período da 13h30 às 17h com o técnico da seleção brasileira Fábio Rocha.