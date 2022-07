Festa das Nações de Mogi Guaçu será nos dias 27 e 28 de agosto no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura prepara mais uma festividade para a população de Mogi Guaçu e região. Desta vez, está sendo programada a 1ª Festa das Nações nos dias 27 e 28 agosto, nas dependências do Centro Cultural. A ideia é reunir atrações culturais (dança, música, artesanato), além de comidas e bebidas típicas de vários países.

Para a realização do evento, a Secretaria Municipal de Cultura já iniciou os chamamentos públicos para a seleção das atrações artísticas e também o das empresas que vão explorar os espaços reservados para as comidas e bebidas típicas. Mais uma vez, os artesãos da FeirArte vão participar com as exposições.

“A ideia é sempre fomentar a cultura em geral e, claro, que o evento também movimenta a economia local”, ressaltou André Sastri, secretário municipal de Cultura ao destacar que a novidade do evento é o concurso para escolher as Rainhas das Nações, sendo uma representante de cada um dos países que terão suas culturas festejadas no evento. “As inscrições estão abertas e tenho certeza que será um belíssimo evento”.

Até o dia 26 de julho estará disponível o credenciamento dos grupos ou artistas nas áreas de música e dança interessados em participar da 1ª edição da Festa das Nações. O edital está disponível no link https://bit.ly/festadasnacoesguacu. Serão selecionadas até 16 atrações de dança e outras sete musicais.

O edital para o credenciamento das empresas interessadas em participar do evento com a proposta de selecionar as operações alimentícias de comidas e bebidas típicas de vários países já foi concluído. A ideia é oferecer comidas típicas da Alemanha, Argentina, Brasil, China, Espanha, EUA, França, Itália, Japão, México, Portugal, Reino Unido e Suécia, entre outros.

Concurso

As inscrições para o concurso Rainha das Nações podem ser feitas até o dia 26 de julho por meio do link https://bit.ly/formulariorainhas. A seleção será de um representante de cada um dos países que terão suas culturas festejadas no evento. O objetivo é selecionar jovens do gênero feminino entre 14 e 30 anos de idade. A Festa das Nações será realizada nos dias 27 e 28 agosto, no período do meio-dia às 23h, nas dependências do Centro Cultural.