Festa das Nações acontece no próximo fim de semana no Centro Cultural

A 1ª Festa das Nações de Mogi Guaçu ocorrerá no final de semana, dias 27 e 28 de agosto, das 12h às 23h, no Centro Cultural. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura tem entrada franca, classificação etária livre e estacionamento gratuito. O objetivo é proporcionar mais uma festividade para a população da cidade e da região com atrações culturais, como dança, música, artesanato, além de comidas e bebidas típicas de vários países. (Confira programação abaixo).

O secretário municipal de Cultura, André Sastri, comentou que a ideia da festa é incentivar a cultura em geral, além de movimentar a economia local. “Serão dois dias para as famílias de Mogi Guaçu e região prestigiarem a gastronomia e a cultura de tradição de 11 países que serão representados na Festa das Nações”, disse.

A novidade do evento será o concurso para escolher a Rainha das Nações, sendo uma representante de cada um dos países que terão suas culturas festejadas. Os países participantes são Alemanha, Arábia Saudita (representando os países árabes), Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, México e Portugal.

Evento

1ª Festa das Nações de Mogi Guaçu

Centro Cultural, Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Data: 27 e 28 de agosto

Horário: 12h às 23h

Programação

Confira a agenda de apresentações artísticas Festa das Nações

Sábado, 27 de agosto

13h – Quinteto Alma Brasileira

15h – Congada São Benedito de Mogi Guaçu

15h30 – Banda Lira Itapirense

16h30 – Folia de Reis

17h – Estúdio de Dança Força G

17h05 – KDU – Kwaja Dance Unit

17h10 – Estúdio de Dança Força G

17h15 – KDU – Kwaja Dance Unit

17h20 – Estúdio de Dança Força G

17h25 – KDU – Kwaja Dance Unit

17h30 – Estúdio de Dança Força G

18h – Música

19h10 – Karen Lima Escola de Dança

19h15 – Projeto Dança e Cidadania

19h20 – Karen Lima Escola de Dança

19h25 – Projeto Dança e Cidadania

19h30 – Karen Lima Escola de Dança

20h – Trilogia Urbana

22 – DJ Convidado

Domingo, 28 de agosto

12h – Banda Santa Terezinha

13h30 – Paulinho do Cavaco

15h30 – Congada São Benedito de Mogi Guaçu

16h – Corporação Musical Marcos Vedovello

17h – Folia de Reis

17h30 – DJ Convidado

18h20 – Estúdio de Dança Impacto

18h25 – Centro de Jazz Mangata

18h30 – Estúdio de Dança Impacto

18h35 – Centro de Jazz Mangata

18h45 – Estúdio de Dança Impacto

18h50 – Centro de Jazz Mangata

18h55 – Estúdio de Dança Impacto

19h05 – Estúdio de Dança Impacto

19h10 – Estúdio de Dança Impacto

19h20 – Dj Convidado

20h – Orquestra Mojimiriana de Viola Caipira