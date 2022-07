Férias escolares: Renovias alerta para o risco de empinar pipa perto das rodovias

O mês de julho chegou e, com ele, o período de férias escolares tão aguardado pelos estudantes! É nesta época do ano que a brincadeira de soltar pipas se torna mais frequente, inclusive, às margens de rodovias. A prática que parece muito divertida, pode esconder riscos à segurança quando praticada em locais impróprios.

Além da prática de soltar pipas, existem comportamentos não seguros como o de invadir a pista para apanhar os brinquedos ou praticar a brincadeira perto de fios da rede elétrica. Os episódios podem ser mais comuns nas rodovias que possuem trechos próximos às comunidades lindeiras onde os praticantes buscam locais descampados para empinar pipa.

De acordo com o gerente executivo de atendimento da Renovias, Fabiano Adami, as consequências podem ser graves. “Empinar pipa perto das rodovias oferece risco não só para as crianças que invadem as faixas de rolamento, mas também para os motociclistas e ciclistas que trafegam nas vias e não veem a linha cruzando a rodovia, o que pode causar acidentes”, exemplifica.

Quando a temática é pipa nas rodovias, o gerente salienta que o desafio maior é o de conscientização. “Nossa equipe trabalha na prevenção dessas ocorrências e, sempre que há um flagrante por nossos colaboradores, a orientação é que abordem e orientem a pessoa sobre os riscos da prática no entorno das rodovias”, completa.

Um outro perigo está relacionado ao uso de cerol nas linhas. Segundo informações fornecidas pelo site “Cerol” (www.cerol.com.br), mais de 500 ocorrências envolvendo a combinação de cola e vidro são registradas anualmente.

Legislação

No estado de São Paulo, a Lei nº 17.201, de 2019, proíbe o uso do cerol em linhas de pipas. A lei inclui ainda qualquer outro material cortante aplicado à linha e abrange ao uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante. Caso a lei seja descumprida, a pessoa responsabilizada deverá pagar uma multa de R$ 1.326,50 reais. No caso de descumprimento por parte de estabelecimentos, a multa pode chegar a R$ 132 mil reais.

Mais informações sobre penalidades e multas que envolvam o cerol podem ser consultadas no site ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo): https://www.al.sp.gov.br/norma/192081.

DICAS

Empine pipa longe da rede elétrica e das rodovias;

Procure espaços como parques, praças e campos de futebol para a prática;

Cuidado com ciclistas e motociclistas. As linhas da pipa podem não ser visíveis e isso pode causar acidentes graves;

Não suba em lajes e telhados para empinar pipa;

É proibido o uso de cerol ou de qualquer outra substância semelhante que possa ser aplicada na linha da pipa (Lei Estadual nº 12.192);

Em caso de flagrantes ou de ocorrências envolvendo pipas nas rodovias administradas pela Renovias, entre contato pelo número 0800 055 9696.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.