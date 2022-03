Fênix cria nova linha de ônibus para atender os bairros Sakaida e Paineiras

A partir do dia 4 de abril, a Linha 39 -Centro/Sakaida-, vai começar a atender os moradores dos bairros Sakaida, Paineiras. A empresa Fênix Viação, responsável pelo transporte coletivo do município, atendeu a um pedido da Prefeitura para a criação da nova linha de ônibus municipal e, assim, atenderá uma reivindicação dos moradores daquela região.

Depois de estudos realizados, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) e a empresa Fênix decidiram que a Linha 39 – Centro/Sakaida- iniciará o trajeto no terminal do Parque dos Ingás, às 5h30. Já no sentido bairro/centro, o primeiro horário será às 6h10.

Após a saída do terminal do Parque dos Ingás, a Linha 39 – Centro/Sakaida, passará pela Rua José de Paula, Avenida dos Trabalhadores, Rua José Ferreira Campos, Rua Maria Chiarelli Silva, Rua Hélcio Rodrigues até chegar na Avenida José Rodrigues Neto (Avenida das Torres). Depois, o trajeto seguirá para Avenida Waldomiro C. de Oliveira, Rua Vicente Bernardes de Souza, Rua Maria Romelia Ferri, Rua Lazaro Trioni, Rua Sebastião Junqueira Limadas, sendo finalizado na Rua Maria de Lourdes Rocha Candini.

Os horários do itinerário estarão fixados dentro dos veículos que farão o trajeto da Linha 39 – Centro/Sakaida. “A iniciativa tem como objetivo principal disponibilizar o transporte para cidadãos das vias internas dos bairros do Sakaida e Paineiras com o Centro de Mogi Guaçu e vice-versa”, comentou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Linha 12 – Jardim Novo / Jardim Alvorara

Também ficou definido que, a partir da próxima segunda-feira, 21 de março, a Linha 12 – Jardim Novo / Jardim Alvora- passará 15 minutos mais cedo para que os estudantes do Limoeiro possam chegar a tempo no horário de entrada das aulas.

A linha leva os alunos para a Escola Estadual Professor Nelson Girard e da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Guilhermina Lopes Rodrigues, ambas no localizadas no Jardim Hedy.