Feira Afro Cultural e concurso Pérola Negra marcam Semana da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro e tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira. A data está incluída na Semana da Consciência Negra. Em Mogi Guaçu, as reflexões começam na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, com a realização da Feira Afro Cultural e com a escolha da Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2021.

A Secretaria Municipal de Cultura e a Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG) são as organizadoras da Semana da Consciência Negra de Mogi Guaçu. “O principal objetivo do evento é combater o racismo estrutural tão danoso ao nosso tecido social por meio da valorização da contribuição dos povos africanos para a nossa cultura e formação da nossa identidade”, disse o titular da pasta, André Sastri.

A Feira Afro Cultural começa a partir das 11h, no saguão do Centro Cultural, e contará com arte, música e conceitos da moda afro e também praça de alimentação. Depois, às 20h, no Teatro Tupec, será realizado o desfile do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2021.

O evento terá ainda exposições de fotos e de pintura de artistas africanos das cidades de Leme, Araras, Limeira e Campinas. As intervenções artísticas acontecerão das 11h às 18h com apresentações de dança, música, além de capoeira e congada.

André Sastri explica que os ingressos são limitados e podem ser adquiridos, de forma antecipada, e presencial na Secretaria de Cultura sediada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. Os ingressos também podem ser reservados via online pelo site www.megabilheteria.com. É solicitada a doação espontânea de 1kg de alimento não perecível (menos sal).

Data

O dia 20 de novembro foi escolhido como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, data na qual morreu lutando pela liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi um personagem que dedicou a vida na luta contra a escravatura no período do Brasil Colonial, onde os escravos começaram a ser introduzidos por volta de 1594.