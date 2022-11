Feira Afro Cultural e concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra marcam Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro e tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira. Em Mogi Guaçu, a data será celebrada com a II Feira Afro Cultural e o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra. Os dois eventos serão realizados no próximo domingo, 20, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

A Feira Afro Cultural começa a partir das 11h, no saguão do Centro Cultural, e contará com arte, música e conceitos da moda afro e praça de alimentação. Depois, às 19h, no Teatro Tupec, será realizado o desfile do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2022.

O concurso irá eleger a Rainha Pérola Negra e o Mister Beleza Afro, além da Princesa Pérola Negra (2º lugar) e a Simpatia Pérola Negra (3º lugar). É importante ressaltar que todas e quaisquer despesas com os cabelos, maquiagem, traje, acessórios, transporte e alimentação ficarão por conta de cada participante.

Os eventos estão sendo organizados pela Secretaria Municipal de Cultura e a Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG). “O objetivo do evento é combater o racismo estrutural tão danoso ao nosso meio social por meio da valorização da contribuição dos povos africanos para a nossa cultura e formação da nossa identidade”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

Data

O dia 20 de novembro foi escolhido como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, data na qual morreu lutando pela liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi um personagem que dedicou a vida na luta contra a escravatura no período do Brasil Colonial, onde os escravos começaram a ser introduzidos por volta de 1594.