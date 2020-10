FEAG pede doações para continuar ajudando entidades assistenciais

A Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas, devorante denominada simplesmente FEAG, é uma associação sem fins econômicos, de direito privado, como autonomia administrativa e financeira, constituída em 03.02.1992, com sede administrativa e foto na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, à Av. Padre Jaime, n° 545 – Jd. Planalto Verde. Atendendo atualmente vinte entidades.

Horário de Funcionamento ( 08:00 ás 11:30 / 13:00 ás 16:30) – Segunda a Sexta.



Pedimos a colaboração dos Munícipes, colaborando com doações para entidades ne nossa cidade. Atualmente colaborando com vinte entidades de Mogi Guaçu a FEAG, faz o acompanhamento de usuários de instituições como Caminho para paz, Vinha de Jesus, Lar Padre Longino e até mesmo a APAE.



A FEAG está recolhendo doações de Alimentos, Roupas, Produtos de Higiene e até mesmo brinquedos em perfeito estado, Todas e quaisquer colaboração será bem vinda. Estaremos Recebendo doações do dia 27/10 ao dia 30/11.



Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas

FEAG telefone : 3861-0556 / 3841-4949

email: [email protected]