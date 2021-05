Fatec de Mogi Mirim abre inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2021

As inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) na cidade de Mogi Mirim se iniciaram na segunda-feira 10 de maio e vão até o dia 07 de junho (as 15hs).

São oferecidos cursos superiores de tecnologia, com duração de três anos e totalmente gratuitos. O corpo docente é altamente qualificado, formado por 90% de mestres e doutores.

Os cursos oferecidos pela Fatec de Mogi Mirim são:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: (40 vagas matutino / 40 vagas noturno) – Curso Nota 4 no último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes)

Fabricação Mecânica (40 vagas matutino)

Gestão Empresarial (40 vagas modalidade de Ensino a Distância – EAD)

Mecatrônica Industrial: (40 vagas – 1° ao 4° semestre vespertino e 5° e 6° semestre noturno) – Curso com Nota 5 (Máxima) pelo CEE (Conselho Estadual de Educação)

Projetos Mecânicos: (40 vagas noturno)

É importante ressaltar que o ensino é gratuito, mas é necessário pagar uma taxa de R$ 39,00 para participar do processo seletivo.

MUDANÇA

Para o próximo semestre, a seleção para cursos superiores tecnológicos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato disponíveis nos sites oficiais, antes de fazer a inscrição.

A Fatec de Mogi Mirim está localizada na Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, Jardim 31 de Março. Informações – Whatsapp 19.9.9152.9643

Mais informações sobre o processo seletivo pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br .