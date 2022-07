Fatalidade: Motociclista e pedestre morrem em grave acidente na SP 340

Um grave acidente no início da manhã desta quarta-feira deixou dois mortos no Km 158 da Rodovia SP-340, em frente à empresa Morecap e Base da Polícia Rodoviária em Mogi Mirim.

De acordo com o relato de testemunhas, por volta de 5h45, Fátima dos Santos de 50 anos, tentou cruzar a pista para ir trabalhar chegar ao trabalho, na empresa Morecap.

Ainda estava escuro neste momento, quando um motociclista Jonas dos Santos Cardoso, que pilotava uma Honda GC 150 Titan, preta, acabou atingindo a mulher em cheio, que ainda tentava cruzar a rodovia. Ele seguida no sentido Sul (Campinas) para acessar um trevo, poucos metros adiante, para retornar e chegar ao emprego, onde é vigilante no Condomínio Portal do Lago.

Após atropelar a mulher, ele ficou caído no meio da pista. Foi quando um caminhão o teria atropelando, mas não parou para socorrê-lo. Ambulâncias da Renovias e do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas nada puderam fazer pelas vítimas.

A mulher teve morte instantânea e o motociclista, após o atropelamento, também não resistiu e faleceu ainda no local do acidente. Uma picape Fiat Strada, prata que trafegava no mesmo sentido, acabou colidindo com a Honda, mas o motorista nada sofreu.

A Polícia Militar Rodoviária precisou controlar o tráfego que ficou apenas um uma faixa de rolamento no local do acidente. A Renovias sinalizou o trecho com cone e evitou congestionamentos. O local passou por perícia e a Polícia Civil vai apurar as responsabilidades.

Fotos: Cláudio H, Felícia/Portal Cidade de Mogi Mirim