Farmácia de Todos realiza 3.098 atendimentos em abril

A Farmácia de Todos atendeu 3.098 pessoas entre 1º e 30 de abril. Neste período, 3.077 medicamentos foram doados e 666 novos usuários foram cadastrados. A Farmácia de Todos conta com 4.445 medicamentos cadastrados, sendo que 460 doadores contribuíram com o banco de medicamentos no decorrer do mês.

A unidade funciona em uma sala dentro das dependências da Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI), no Centro, desde outubro do ano passado. Em seis meses, o banco de medicamentos atendeu 4.910 pessoas, entregou 16.795 medicamentos para a população, sendo que 21.134 medicamentos foram recebidos por doação.

O objetivo é arrecadar medicamentos para distribuição gratuita aos cidadãos guaçuanos, especialmente aos idosos em situação de vulnerabilidade social. Medicamentos em comprimidos, mesmo que sejam sobras na cartela, poderão ser doados, mas deverão estar na embalagem original, a fim de que a data de validade seja verificada. A Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pelo gerenciamento da Farmácia de Todos.

A Farmácia de Todos foi instituída por meio da Lei Municipal nº 5.476/2021, de autoria do vereador Natalino Tony Silva e implementada por meio de parceria entre a Prefeitura, a Câmara, a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e as Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI).

O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h. Somente na sexta-feira o encerramento das atividades acontece às 16h. O interessado deve fazer um cadastro no local e são necessários comprovante de endereço e documentos pessoais. Os medicamentos são disponibilizados aos moradores de Mogi Guaçu e com receita médica. Mais informações pelos telefones (19) 3861.4066 e 97164.5560 (WhatsApp).