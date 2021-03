Família reconhece corpo de mulher encontrada queimada em Mogi Mirim

Foi identificado na tarde desta segunda-feira (01) por familiares, o corpo da mulher localizado na manhã do domingo (28), no bairro rural Capão Grosso. A corpo da vítima é mesmo de Luciana Cristina Barboza Rissa, 42 anos, ela morava no bairro Maria Beatriz, Mogi Mirim.

Como Luciana estava desaparecida desde sexta, dia 26, e havia postagens nas redes sociais pedindo ajuda, os Policiais Civis de Mogi Mirim pediram que os familiares de Luciana vissem as fotos do corpo dela, no entanto, ficaram em dúvida e foram até o IML de Mogi Guaçu na tarde desta segunda e reconheceram o corpo.

O corpo de Luciana será enterrado nesta terça (02) no Cemitério da Saudade em Mogi Mirim. A Polícia Civil trabalha firme para elucidar o crime nas próximas horas ou dias.