Família procura por motorista de 63 anos desaparecido e visto por último em Mogi Guaçu

Antônio Belarmino da Silva de 63 anos de idade está desaparecido desde a última quinta-feira (01) quando deixou o trabalho na cidade de Itupeva, região de Jundiaí, onde deveria ter ido para casa, na cidade de Salto, região de Itú.

O motorista não apareceu em casa e familiares conseguiram por meio de um aplicativo descobrir que a sua última localização teria sido no Condomínio Jardim do Bosque que fica localizado no Jardim Cristina, Mogi Guaçu, zona sul.

Belarmino estava em um GM Corsa Sedan na cor prata, placas BMZ 6383 e quando saiu da empresa em Itpeva disse aos amigos que iria para casa em Salto.

A família dele já realizou boletim de ocorrência e aflita espera por informações do seu paradeiro. Telefone para contato: Alex / 11984231084.