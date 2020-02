Falsetti cria ‘Vale Mercado’ no lugar de cesta básica; supermercados são convidados para licitação

O Vereador Rodrigo Falsetti que é o atual Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu criou para os servidores públicos da casa de leis o Vale Mercado que substituirá a cesta básica de alimentos, de modo que todo o recurso distribuído para os servidores do legislativo, através do ticket de alimentação, seja gasto somente em Mogi Guaçu. Com isso, fomentando o comércio local de gênero alimentício.

Todos os Supermercados instalados na cidade guaçuana que quiserem vender para os servidores públicos do Legislativo através do Vale Alimentação, deverão procurar imediatamente a Câmara Municipal para tomar ciência do Edital de Chamamento Público. Para isso, deverão entrar em contato com a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Telefone: 19 3851-6100, E-mail: [email protected]

Veja o que disse Rodrigo Falsetti sobre o assunto: