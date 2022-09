Fabrizio Miccoli é uma das melhores assistências da Série A 2011/2012

No campeonato italiano, há sempre uma luta intensa por prêmios individuais. Por exemplo, para o título de melhor assistente. Para assistir todos os jogos de hoje do mundo dos fãs deste campeonato podem visitar o site de estatísticas esportivas. Aqui todas as partidas do campeonato italiano são cobertas.

Assim, na campanha 2011/2012, Fabrizio Miccoli foi o melhor assistente da Série A. O representante “Palermo” teve 12 assistências. Graças a isso, ele superou muitos concorrentes estrelas como Sebastian Giovinco e Mirko Vucinic. O italiano deu suas 12 assistências precisas em 28 jogos. Acontece que em cada segundo jogo, ele fez um passe preciso.

Sua forma fantástica foi a chave para que "Palermo", no final da campanha, conseguisse manter seu lugar na Série A, terminando na 16ª posição na classificação.

Naquela época, Miccoli era a principal estrela da equipe. Quase todos os ataques foram construídos em torno dele. Fabrizio não só os completou, mas também criou regularmente oportunidades para seus parceiros. Infelizmente, seu futuro não era bonito. Devido a problemas com a lei, o italiano passou vários anos na prisão. No entanto, muitos fãs ainda se lembram de suas brilhantes atuações no campo.

Graças ao que o Miccoli venceu todos os concorrentes?

Ninguém duvidou da capacidade de jogo de Fabrizio. Mas, como muitos, ele muitas vezes não tinha consistência. É por isso que ele conseguia combinar duelos bem sucedidos com fracassos totais.

Assim, Miccoli foi capaz de vencer a concorrência graças a:

O estilo de jogo da equipe. Foi construído em torno de Fabrizio. Graças a este jogador, ele estava constantemente trabalhando com a bola, criando oportunidades para os parceiros. A capacidade de avaliar rapidamente a situação e escolher a melhor opção para continuar o ataque. A técnica. Graças a seus dribles, o jogador podia chegar a uma posição ideal e dar um passe preciso.

Mais importante ainda, na campanha 2011/2012, o jogador conseguiu melhorar em termos de estabilidade. Portanto, ele jogou muitos grandes jogos. Como resultado, ganhar o prêmio individual parecia bem merecido e lógico. No entanto, a carreira do jogador, francamente, não deu certo.

E se você ainda estiver seguindo os jogos de "Palermo", então assistir futebol em online é mais fácil no site de estatísticas esportivas. Aqui você pode encontrar apenas dados atualizados sobre o curso dos confrontos. As informações são constantemente atualizadas, o que lhe permite manter a mão no pulso e não perder nada de importante.