Fábio Jr. se apresenta neste sábado, 16, com grandes sucessos e muito romantismo

Fábio Jr. está de volta ao palco da Red Eventos, em Jaguariúna, para cantar e emocionar o público com sua atual turnê, que já embalou milhares de pessoas por todo o país.

Cantor, compositor, ator e apresentador, Fábio Jr. é consagrado por todo país por sua versatilidade. Romântico e dono de uma voz singular, Fábio possui mais de 30 trabalhos em sua discografia e dá tom a canções que marcam histórias e atravessam gerações.

Um dos grandes destaques da turnê é o cenário, que é revelado através de painéis de LED, com um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo a parte.

No repertório, o cantor contempla grandes canções da carreira, como “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”, que garantem todo o toque de romantismo ao show. Também estão no setlist, músicas que fazem sucesso na voz de outros cantores, como “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.

Fábio Jr. continua sendo um dos cantores de maior sucesso no Brasil. No Spotify, o artista chega a quase 1 milhão de ouvintes mensais – número extremamente expressivo. Seu maior sucesso de carreira, Alma Gêmea, já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes na plataforma. Já no seu canal oficial do YouTube, mais de 250 milhões de visualizações em seus clipes.

Não perca esse grande evento!

Venha se encantar com mais esse sucesso da GP Produções e Red Eventos! Garanta já o seu ingresso!

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 22h00 e ingressos a partir de R$ 60,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.agoraingressos.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (05/08 – Sandy; 06/08 – “Boate Azul” Edson e Hudson & Gian e Giovani; 26/08 – Zé Ramalho; 21/10 – Marisa Monte; 22/10 – Belo in Concert; 19/11 – Chitãozinho & Xororó 50 Anos; 09/12 – Zezé di Camargo & Luciano) através do site www.GPPRODUCOES.com.br

Sobre a RED:

Há mais de 20 anos realizando shows e eventos, a Red se tornou o maior complexo de entretenimento e negócios do interior do Estado de São Paulo, com mais de 450 mil m2, além de mais de 4700 shows e eventos realizados, com a presença de mais de 12 milhões de pessoas.

Sinônimo de organização, qualidade e sucesso em tudo o que faz, tem localização privilegiada na região metropolitana de Campinas e é cercada de todas as comodidades como hotéis, aeroporto internacional, heliponto e a maior malha viária do país em rodovias duplas.

Logística perfeita, excelente localização, conforto e segurança, além de equipe altamente especializada e estacionamento com seguro para 10 mil veículos. A solução completa para você e sua empresa!

Sobre a GP PRODUÇÕES:

A GP Produções, com mais de 22 anos de história, é considerada uma das maiores empresas especializadas em planejamento, assessoria, criação, divulgação e organização de eventos, sejam eles shows, congressos, seminários, encontros, reuniões, convenções e feiras.

É a responsável pelos maiores eventos do interior Paulista, realizando shows com os mais importantes artistas do mercado fonográfico brasileiro.

Hoje, a GP Produções realiza grandes shows na Red Eventos, Royal Palm Hall e diversas casas de shows na região, onde sempre o resultado é casa cheia e espetáculos com recordes de bilheteria.

Os eventos que levam a assinatura da GP Produções têm garantia de qualidade, inovação, tecnologia e sucesso.

Serviço:

– Fábio Jr

Dia 16 de Julho, a partir das 22h00 (abertura)

Local: Red Eventos – Jaguariúna

Ingressos a partir de R$ 60,00

www.redeventos.com.br

www.gpproducoes.com.br