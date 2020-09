Fã de Anderson Silva, grafiteiro guaçuano faz tênis personalizado e presenteia o ex-campeão do UFC

“Vou guardar como um dos meus troféus”. Foi assim que Anderson Silva, ex-campeão peso-médio do UFC, reagiu ao desembalar um presente que chegou em sua casa, em Los Angeles, no início do mês. A peça, que viajou do Japão aos Estados Unidos, é um tênis personalizado, protegido por uma maleta também customizada com a imagem sombreada de “Spider”.

O trabalho – uma obra caprichosamente pintada e envernizada – foi um presente enviado pelo fã Sancler de Julio de Paula, conhecido como Sancler “Graffit”, de 36 anos. Natural de Mogi Guaçu, o aerografista radicado na província de Shizuoka, entrou em contato com Kalyl Silva, um dos filhos de Anderson, através das redes sociais e conseguiu endereçar o pisante ao lutador do Ultimate .

Sancler “Graffit” ao lado do tênis amarelo enviado para o ídolo Anderson Silva — Foto: Arquivo Pessoal

– Eu sempre quis fazer alguma coisa para o Anderson. Achei o Kalyl no Instagram sem querer, entrei em contato. Eu falei que gostaria de fazer um tênis personalizado, o Kalyl me mandou a logo da “Spiderkick” e falou: “Ele vai amar se você fizer”. Levei quatro horas para grafitar o tênis, já a maleta demorei um dia, porque deu mais trabalho. É tudo pintado, não tem adesivo. Geralmente, estudo a história da pessoa, pesquiso a sua história. Acompanho a carreira dele desde a época da Chute Boxe, do Pride, eu assistia na TV. Curto o estilo dele, a humildade e a dedicação. Ele tem uma carreira que não tem o que falar. Nunca imaginei que faria um tênis para ele. O Anderson é fera – declarou Sancler, que iniciou a carreira personalizando carros e capacetes, em entrevista ao Combate.com.

Ex-atleta de boxe amador, Sancler “Graffit” – fã de MMA desde a época do extinto Pride – estava satisfeito só por poder adicionar seu trabalho à coleção de Anderson Silva. Entretanto, a ficha caiu ao ver “Spider” valorizar sua arte (assista ao vídeo abaixo).

– O Anderson elogiou, falou que guardaria que nem troféu, que não usaria o tênis porque era muito irado. Eu nem esperava, não tenho palavras para descrever. Foi uma honra pintar o tênis e saber que seria dele. Eu só queria mesmo que ele gostasse, porque senão eu faria outro de novo (risos). Ele deve ganhar muitas coisas, mas não imaginava que aconteceria comigo. Saí do interior de São Paulo e fiz um tênis para o Anderson, o melhor do mundo do MMA. Está faltando só assistir à uma luta dele na arena – explicou o paulista, que também espera “calçar” Jon Jones, Francis Ngannou e Deiveson Figueiredo, atual campeão dos moscas.

Aos poucos o portfólio de Sancler cresce no MMA – vai customizar os tênis das lutadoras Cris Cyborg e Poliana Botelho -, porém, a sua arte marca presença também em outros nichos. Os seus quadros, por exemplo, estão expostos na famosa joalheria onde aconteceram as filmagens de “Joias Brutas”, estrelado por Adam Sandler, em Nova York. Sucesso nos Estados Unidos e no Japão, o paulista anseia por reconhecimento no Brasil para voltar a viver no país.

– Meu quadro está na joalheria. O ator (Maksud Agadjani), que interpreta gerente da joalheria, é o dono de verdade. Em janeiro teve uma exposição, ele me convidou. Fiz três quadros para ele, que usou as imagens para transformar em camisetas. Ele me ofereceu a loja como vitrine. Espero que o trabalho cresça, estou há anos no Japão, gosto daqui, mas o meu desejo é poder viver da minha arte no Brasil.

