ExpoGuaçu oficialmente cancelada em 2020

A Sâmor Promoções e a Companhia Verde Amarelo, empresas organizadoras da Expoguaçu, confirmaram na manhã desta terça-feira, 17, o cancelamento da edição 2020 da festa, que estava agendada entre os dias 17 e 25 de abril.

As empresas atenderam a recomendação feita pelo prefeito Walter Caveanha já no sábado, dia 14, no momento em que ocorria reunião com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e outros secretários, discutindo as primeiras medidas adotadas pelo Município.

Um decreto foi publicado domingo, dia 15, suspendendo todos os eventos públicos e recomendando o cancelamento de eventos privados, como é o caso da Expoguaçu, que integra do calendário de festas e eventos do Município e faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

A decisão do cancelamento foi tomada em virtude de existir uma preocupação em todo o mundo, visando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no evento, como medida preventiva ao coronavírus. A organização da Expoguaçu estará publicando ainda nesta terça-feira todas as informações pertinentes à devolução do dinheiro das pessoas que adquiriram ingressos.