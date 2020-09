Exercícios corporais: uma forma de sermos agentes de nossa própria cura

Durante todo o mês de setembro é realizada uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo o dia 10 deste mês, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha, chamada “Setembro Amarelo”, foi criada no Brasil em 2015, pelo Centro de

Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Muitas vezes, achamos que essa é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas, mas os dados sobre o assunto são alarmantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa que 800 mil pessoas perdem a vida dessa forma.

Nesse caso, a frase “mente sã, corpo são” nunca fez tanto sentido, uma vez que, as causas de suicídio estão, em sua maioria, ligadas a transtornos decorrentes de uma saúde mental debilitada. Nossa mente funciona através de impulsos elétricos e do fluxo dos hormônios e a prática de alguns exercícios corporais simples, podem ser a chave para o combate a esses transtornos. “Os exercícios corporais liberam o fluxo de sangue, trabalhando os hormônios e humores”, afirma o terapeuta Ricardo Amarante.

Ricardo, idealizador da empresa Ramarante, explica que alguns exercícios simples como yoga, meditação e o Lian Gong podem fazer a diferença nos cuidados com a saúde mental. A respiração, exercício corporal comum a essas três práticas, pode ser um mecanismo para lidar com a ansiedade, por exemplo, que se trata, segundo o terapeuta, de “um acelerado dos processos metabólicos do corpo, causando a sensação de desespero e a vontade de fugir”.

Já no caso da depressão, existe a necessidade de trabalhar movimentos que tragam prazer, para voltar a sentir prazer em viver, evitando entrar em um padrão de autoextermínio do corpo.

Assim, o movimento do fluxo de sangue ativa os hormônios, liberando o prazer em sentir a vida novamente. Amarante alerta para o fato de que, existem exercícios diferentes para cada tipo de pessoa. “É importante conhecer a pessoa e o seu corpo e como lida com as situações”, e afirma que para isso, o autoconhecimento é fundamental.

O Lian Gong, é uma prática corporal chinesa desenvolvida em grupo e caracterizada por um conjunto de 18 terapias que trabalham o corpo desde a coluna até os dedos dos pés. Foi institucionalizado no SUS por meio da Portaria Ministerial GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006 e visa trabalhar as dores no corpo. Entretanto, mesmo não atuando diretamente na mente, o ganho recebido com a prática é o domínio da respiração e do corpo como um todo, envolvendo o controle emocional. Tais práticas devem também estar alinhadas ao cuidado da alimentação e das relações sociais.

“Começar a praticar os exercícios é vencer barreiras. Vale ressaltar que adquirir o hábito de praticar os exercícios é muito importante para colher resultados e cuidar do corpo, deixando de sermos pacientes, isto é, aquele que espera a cura, para nos tornarmos agentes. Os exercícios nos transformam em agentes da nossa própria cura”, afirma Amarante.

