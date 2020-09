Ex presidiário é preso pela PM em flagrante com arma de fogo ilegal

Na madrugada desta quarta (02), os PMs Sargento Robson, Cabo Garcia e Soldado Alan se dirigiam para o apoio de uma ocorrência pela zona leste, quando deparou com um veículo Corsa Wind de cor vermelha no cruzamento das ruas Sebastião Alves e Antenor Indalécio no Jardim Eldorado, sendo que o condutor se apavorou ao ver a viatura, chamando a atenção da equipe que imediatamente o abordou.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior do carro foi localizado 1 revólver de fabricação espanhola calibre 38 com 5 munições intactas e 1 cápsula deflagrada.

Foi dada voz de prisão à A.F. de 35 anos. Ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão o autuou em flagrante delito por disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo. O indiciado ficou preso à disposição da Justiça.

O infrator já cumpriu pena por 17 anos pelo crime de vários roubos, tráfico de drogas e receptação. O revólver havia sido disparado pelo acusado momentos antes da abordagem.