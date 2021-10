Evento marca entrega do Plano Municipal de Turismo e de nova sede

Neste sábado, dia 23 de outubro, a Secretaria Municipal de Turismo estará de portas abertas para apresentar sua nova sede, no anexo do Centro de Convergência Cultural Teotônio Vilela, no Centro, no período das 13h às 17h. A pasta promoverá um evento que também irá marcar a entrega do Plano Municipal de Turismo.

O documento será entregue ao prefeito Rodrigo Falsetti pelo secretário de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, e por representantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). O Plano Municipal de Turismo será encaminhado pelo chefe do executivo à Assembleia Legislativa de São Paulo, a fim de que Mogi Guaçu possa ser reconhecida como município de interesse turístico.

“É um passo importante essa entrega do Plano Municipal de Turismo, pois estamos desde o início do ano trabalhando nele e cumprindo todas as etapas, para que Mogi Guaçu conquiste o MIT (Município de Interesse Turístico), uma vez que nossa meta é fomentar o turismo e já estamos com planos e projetos”, comentou Luca.

Durante o evento de sábado, uma banda de rock fará uma apresentação e no local haverá praça de alimentação. “Deixaremos exposto jipes, canoas e bikes que mostram nossa força no turismo de aventura e náutica. Nós vamos desenvolver o turismo envolvendo vários segmentos”, ressaltou.