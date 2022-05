ETEC abre inscrições para o Vestibulinho, que seguem até dia 06 de junho

A Escola Técnica Estadual “Pedro Ferreira Alves” (Etec Mogi Mirim) está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º Semestre 2022, até as 15h00 do dia 06 de junho.

A requisitada instituição de ensino se destaca por seu conceito de excelência tanto no ensino médio como nos cursos técnicos, e abre muitas portas no mercado de trabalho para seus alunos, mostrando muita competência, unida aos grandes profissionais que compõem o quadro da gestão e de professores da ETEC.

Em parceria com várias empresas, os alunos e ex alunos tem a oportunidade de ingressar no disputado mercado de trabalho e fazer valer seu currículo “ETEC”, conquistado com muita garra e esforço, sendo sinônimo de grande orgulho!

Os cursos oferecidos para o 2º semestre são: Administração, Automação Industrial, Eletromecânica, Enfermagem, Informática para Internet e Recursos Humanos, todos gratuitos e qualidade, com padrão de excelência ETEC.

As inscrições custam R$ 39,00 e podem ser feitas pelo portal www.vestibulinhoetec.com.br.

Vale destacar que o pagamento das inscrições pode ser feito por boleto ou cartões de crédito.

Faça já sua inscrição e não perca essa grande oportunidade!

Sobre o Centro Paula Souza:

O Centro Paula Souza (CPS) é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Presente em 365 municípios, a instituição administra 224 Escolas Técnicas (Etecs) e 75 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, com mais de 323 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos.

Nas Etecs, mais de 226 mil estudantes estão matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e no Ensino Técnico, incluindo habilitações nas modalidades presencial, semipresencial, online, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica. As Etecs oferecem 224 cursos, voltados a todos os setores produtivos públicos e privados.

Já as Fatecs atendem mais de 96 mil alunos matriculados em 86 cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da Informação, Turismo, entre outras.

Além da graduação, o CPS oferece cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e extensão.

A instituição também é reconhecida como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), uma organização sem fins lucrativos de administrações públicas ou privadas, que têm como principal objetivo a criação e o incentivo a pesquisas científicas e tecnológicas. O reconhecimento se deu por unanimidade em reunião do Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (Consip), realizada em 14 de setembro de 2021.

Serviço:

Vestibulinho ETEC 2º Semestre 2022

De 19/05 até as 15h00 do dia 06/06

Taxa de Inscrição: R$ 39,00

Site para inscrição e informações: www.vestibulinhoetec.com.br