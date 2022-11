Estrada Vicinal de acesso ao Caju será interditada por 30 dias para serviços de drenagem

A partir desta quarta-feira, 30 novembro, a Estrada Vicinal que liga o Distrito de Martinho Prado Júnior ao bairro do Caju, localizado em Leme, município que faz divisa com Mogi Guaçu, será interditada por 30 dias. O bloqueio da Estrada do Caju, como é popularmente conhecida, se faz necessário para que a empresa CG Engenharia e Construtora Ltda realize os serviços de drenagem e de travessias das aduelas. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obas e Mobilidade (SOM).

Além da escavação e assentamento das aduelas, o projeto também contempla serviços de aterro e de composição do leito da estrada. A recuperação da Estrada do Caju faz parte do Programa Novas Vicinais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Além dos moradores, é importante destacar que a estrada é utilizada por estudantes que residem em Martinho Prado, mas que estudam em Leme por causa da proximidade com o município vizinho.

Em decorrência da interdição da Estrada do Caju, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade informa que os motoristas poderão acessar o distrito das seguintes formas: a primeira é utilizar a Estrada Municipal José Baggio Primo (via interna) de acesso até o município de Araras e de lá até Conchal e, depois, seguir até Martinho Prado. Já a segunda opção de trajeto é pela Rodovia Anhanguera – SP 330 também partindo de Leme até Araras e, na sequência, Conchal e Martinho Prado.