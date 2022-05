Estrada rural da Nova Louzã recebe serviços de limpeza de aceiros

Nesta semana, equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) executa a limpeza de aceiros na estrada rural Júlio Cola (MGG 116). O serviço será feito em 1,2 km da via que serve de acesso de ligação entre os bairros Nova Louzã e Roseira. O trabalho integra a Operação Estiagem juntamente com a Operação Corta Fogo do Governo do Estado de São Paulo para a prevenção de incêndios e outras ocorrências relacionadas a baixa umidade do ar no período de 1º maio a 30 de setembro.

O secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno, explicou que os aceiros têm como objetivo impedir que o fogo passe de uma propriedade para uma área vizinha ou que ele venha de fora para dentro. Para isso, é criada uma limitação com o intuito de interromper a ação do fogo e reduzir a possibilidade de alastramento.

“Os aceiros evitam a propagação de fogo em pastagens e plantações rurais, sendo faixas colocadas ao longo das cercas onde a vegetação foi eliminada da superfície do solo. A finalidade é prevenir a passagem do fogo de uma área de vegetação para outra. Desta forma, evita-se queimadas ou incêndios. Em época de seca é comum a ocorrência de queimada em pastos e uma das formas de evitar o problema são os aceiros, porque eles protegem cercas, postes, balancins e arames”, disse.

Segundo ele, um dos grandes desafios dos produtores rurais é a prevenção contra incêndios de grandes proporções, que podem se alastrar facilmente. “Em época de colheita, em que há um acúmulo de material orgânico, esse risco aumenta consideravelmente. Além da retirada desse material orgânico, os aceiros contribuem para que haja várias camadas de segurança para evitar possíveis tragédias”, comentou.

A limpeza dos aceiros está sendo feita por uma escavadeira PC. “Esta é uma máquina extremamente versátil para realizar este tipo de serviço e, principalmente, para otimizar o trabalho da equipe na retirada da terra de locais determinados pela obra”.

Prevenção

A Defesa Civil de Mogi Guaçu realizará até o dia 30 de setembro a Operação Estiagem, e Operação Corta Fogo do Governo do Estadual, para a prevenção de incêndios e outras ocorrências relacionadas a baixa umidade do ar.

Para que as ações obtenham sucesso, a Defesa Civil conta com o apoio das Secretarias Municipais e do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), com a logística de pessoal, equipamentos e com água de reuso não potável para o combate aos focos de incêndio.