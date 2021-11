Estrada da Roseira será recapeada e sinalizada; licitação sai em fevereiro

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), publicou nesta semana os editais que visam a recuperação de mais de 100 estradas rurais. Entre os lotes, está a Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, que será totalmente recapeada e sinalizada. O processo licitatório está marcado para acontecer no dia 1º de fevereiro.

O convênio assinado com o município prevê as melhorias em 4,36 Km da via que compreende trecho entre o Jardim Alvorada ao trevo da Roseira, onde o Governo do Estado promove melhorias na SPI 177/342. A recuperação da estrada municipal terá um investimento do Estado no valor de R$ 3.217.122,03 sem contrapartida do município. O prazo de conclusão é de seis meses.

“Fiz o pedido pessoalmente ao governador João Doria durante sua visita a Mogi Guaçu. Trabalhei, a partir disso, intensamente junto ao deputado estadual Barros Munhoz para garantir a liberação dos recursos. Serão 4,36 quilômetros de melhorias em uma via amplamente castigada, com grande fluxo de veículos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O prefeito ainda lembrou que aguarda outras liberações por parte do Governo do Estado, fruto do trabalho que o atual governo vem fazendo ao apresentar projetos que visam melhorias na infraestrutura asfáltica de todo o município. “Além disso, recebemos recentemente à notícia de um investimento robusto, já assegurado pelo Governo Paulista, para melhorias em nossa infraestrutura asfáltica. Mais de R$ 10 milhões, uma conquista histórica”, ressaltou.

Outra conquista

Vale lembrar que, no dia 11 de novembro, Rodrigo Falsetti assinou convênio do Programa Melhor Caminho, de recuperação de estradas rurais, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O valor estimado do convênio é de R$ 680.359,50 sem contrapartida do município.

O programa Melhor Caminho visa a execução de obras em trechos de estradas rurais para sua recuperação e conservação. No caso de Mogi Guaçu, o valor será investido em melhorias no bairro rural da Roseira, onde 4,71km serão recuperados. É prevista a aplicação de cascalho, serviços de manutenção com recuperação de cacimbas e curvas de nível para escoamento de águas da chuva.

As melhorias nas estradas rurais da Roseira serão executadas por empresa contratada pelo Governo do Estado e terão início ainda nesse ano. O prazo de conclusão é de doze meses.