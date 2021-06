(Estrada da Cachoeira) Corpo de homem é localizado no Rio Mogi Guaçu

Pescadores encontram um corpo no Rio Mogi Guaçu no início da tarde desta sexta-feira (04), na altura da divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim pela Estrada da Cachoeira. Os pescadores estavam as margens do rio pescando, quando uma pessoa gritou para eles que havia um corpo na água.

Eles identificaram que realmente era um corpo e acionou a Polícia Militar que, ao chegar local, confirmou a informação e constatou que se tratava, aparentemente, de um homem. O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo e a Polícia Cientifica realizou a perícia no local.

Foi apurado até o momento que o caso está sendo investigado como um suposto homicídio, já que o homem foi encontrado com os pés amarrados. O caso segue em investigação da Polícia Civil.

Fotos: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Guaçu)