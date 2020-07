Estelionatário procurado da Justiça é preso pela GCM

No inicio desta semana, os GCMs da Equipe de CANIL, Ralph e Couto em patrulhamento ostensivo pela cidade de Mogi Guaçu receberam via CECOM (153) a informação de que um sujeito acusado de ser estelionatário e ter dados diversos golpes no comércio estaria nas proximidades da Capela, na Avenida Bandeirantes.

De imediato, os GCMs se deslocaram para o local informado e conseguiram abordar o suspeito. Revistado, nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, duas vítimas de golpe do “malaco” foram encontradas e o reconheceram.

Junto com as vítimas, o suspeito foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde mesmo tentando se passar por outra pessoa, o acusado acabou sendo reconhecido, identificado e preso, já havia contra ele um mandado de prisão pela acusação de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Ele deverá responder por mais crimes, a Polícia Civil cuida do caso. Os GCMs Brito, Ferreira, Gisele e Lucas apoiaram na ocorrência.