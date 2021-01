Estelionatário é preso pela PM após aplicar golpes no Guaçu e região

Os PMs Kaetsu e Celegati em patrulhamento no final da manhã desta quarta (06) receberam a informação que o condutor de um Ford Escort, placas QUC-4075, teria aplicado golpes (Estelionato) pela cidade de São João da Boa Vista em dezembro de 2020 e que nesta terça, dia 05, aplicou golpes em duas pessoas pelo estacionamento de um supermercado no Parque Cidade Nova, ainda segundo as informações, esta mesma pessoa com o mesmo carro estaria trafegando pelo Jardim Santa Terezinha I e II.

Diante das informações, os PMs citados reforçaram o patrulhamento e conseguiram abordar o denunciado pela Avenida Suécia, acessando a Rodovia SP 342 sentido E.S. do Pinhal.

Identificado como G.A.B. de 27 anos, morador em Guarulhos/SP ele confessou os golpes pela cidade de São João da Boa Vista e Mogi Guaçu. Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, o acusado encontrou por lá as vítimas do estelionato, a qual perderam R$ 3.800,00 cada.

G.A.B. foi autuado no crime de Estelionato e liberado para responder em liberdade. Foi apreendidos máquinas de cartões e uma certa quantia em dinheiro.

O GOLPE

Segundo informados pelos PMs da ocorrência, o “vagabundo” coloca spray de lubrificante nos escapamentos de carros das vítimas estacionados em grandes supermercados. Quando a vítima ligava o carro, saia uma grande quantidade de fumaça, neste momento, o “pilantra vagabundo” se apresentava como sendo mecânico e se prontificava a consertar o veículo, o que acontecia facilmente, pois o lubrificante secava e a fumaça cessava.

Sendo assim, o falso mecânico cobrava R$ 25 e de porte de uma máquina de cartões alterava o valor de R$ 25 para até R$ 3.800,00, em muitos casos, se a vítima não tivesse saldo, ele alterava o valor para uma quantia menor, só em Mogi Guaçu foram duas vítimas, onde cada um perdeu R$ 3.800,00.